Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Suudi Arabistan'la normalleşmek istiyor

        İsrail Suudi Arabistan'la normalleşmek istiyor

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin Suudi Arabistan ile normalleşmesinin "Hamas'a karşı bir kazanç" olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 01:26 Güncelleme: 18.02.2024 - 01:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Suudi Arabistan'la normalleşmek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında konuşan Herzog, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarındaki amaçlarından birisinin Tel Aviv ve Riyad yönetimleri arasındaki "normalleşme görüşmelerini bozmak" olduğunu ifade etti.

        Herzog, "Bu nedenle Suudi Arabistan'la devam etmek, Hamas'ın yaptığına karşı açıkça bir kazanç olacaktır." dedi.

        Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dün görüştüklerini belirten Herzog, Al Sani'nin "esirlerin dönüşü için büyük çaba sarf ettiğini" söyledi.

        İsrailli esirlerin nerede ve ne durumda olduklarını bilmediklerine dikkati çeken Herzog, "Birisi rehineler meselesini çözmeli ve mümkün olan en kısa sürede onların eve güven içinde dönmelerini sağlamalı." diye konuştu.

        REKLAM

        İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrailli yetkililerden oluşan bir heyetin yeni esir takası mutabakatı için gelecek hafta Katar'a gideceğini duyurmuştu.

        Mossad Başkanı, Şin-Bet (Şabak) Direktörü ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet, 13 Şubat'ta Kahire'de ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen toplantılara katılmıştı.

        New York Times gazetesi Kahire'de yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı. Taraflar arasında uzlaşmaya varılamamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal şov!
        İsmail Kartal şov!
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi