İsrail Suudi Arabistan'la normalleşmek istiyor

60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında konuşan Herzog, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarındaki amaçlarından birisinin Tel Aviv ve Riyad yönetimleri arasındaki "normalleşme görüşmelerini bozmak" olduğunu ifade etti.

Herzog, "Bu nedenle Suudi Arabistan'la devam etmek, Hamas'ın yaptığına karşı açıkça bir kazanç olacaktır." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dün görüştüklerini belirten Herzog, Al Sani'nin "esirlerin dönüşü için büyük çaba sarf ettiğini" söyledi.

İsrailli esirlerin nerede ve ne durumda olduklarını bilmediklerine dikkati çeken Herzog, "Birisi rehineler meselesini çözmeli ve mümkün olan en kısa sürede onların eve güven içinde dönmelerini sağlamalı." diye konuştu.

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İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrailli yetkililerden oluşan bir heyetin yeni esir takası mutabakatı için gelecek hafta Katar'a gideceğini duyurmuştu.

Mossad Başkanı, Şin-Bet (Şabak) Direktörü ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet, 13 Şubat'ta Kahire'de ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen toplantılara katılmıştı.

New York Times gazetesi Kahire'de yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı. Taraflar arasında uzlaşmaya varılamamıştı.