Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail, Tahran'ın saldırması halinde İran'a yapacağı misillemeye uluslararası koalisyonun katılmasını istedi | Dış Haberler

        İsrail, Tahran'ın saldırması halinde İran'a yapacağı misillemeye uluslararası koalisyonun katılmasını istedi

        İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Tahran'ın ülkesine saldırması halinde uluslararası koalisyonun Tel Aviv'in İran topraklarına yapacağı misillemeye katılmasını umduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Batı dünyasına 'İran' çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, bölgesel gerginliği önleme ve esir takası müzakerelerine destek amacıyla İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.

        İsrail'e verdikleri destekten dolayı Lammy ve Sejourne'ye teşekkür eden Katz, "Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarına açıkça belirttim; İran saldırırsa, İsrail, ABD, İngiltere ve Fransa liderliğindeki uluslararası koalisyonun sadece savunmada değil aynı zamanda İran'daki önemli hedeflere saldırıda da İsrail'e katılmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

        Katz, "İsrail'in esir takasına hazır olduğunu ancak Hamas'ın taleplerini sertleştirebileceğini" dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor