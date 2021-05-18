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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İsrail tüm gece Gazze'yi vurdu! İsrail'den skandal paylaşım!
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İsrail tüm gece Gazze'yi vurdu! İsrail'den skandal paylaşım!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gece boyu devam etti. Saldırılar sırasında yakınındaki evlere atılan füzeler sebebiyle Sağlık Bakanlığı binasında da hasar meydana geldi. Öte yandan İsrail'in resmi sosyal medya hesabında, füze simgelerinin yer aldığı skandal bir paylaşıma yer verildi.

SON DAKİKA: İsrail tüm gece Gazze'yi vurdu! İsrail'den skandal paylaşım!
Tüm gece Gazze'yi vuran İsrail'den skandal paylaşım!
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AA / HABERTURK.COM

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları gece yarısından sonraki saatlerde de devam etti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli ve art arda düzenlediği saldırılarda, bölgenin kuzeyindeki Cebel er-Rays, Beyt Lahya, El-Kerame, Şeyh Zayid bölgeleri ile Gazze kentinin kuzeyindeki ve batısındaki El-Makvisi ve El-Ketibe bölgelerini hedef aldı.

Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait noktalar, sokaklar, altyapı sisteminin vurulduğu saldırılar bölgede ciddi hasara yol açtı.

İsrail ordusu ayrıca En-Nasr Mahallesi'ni hedef alan saldırıda çok katlı bir binanın en az bir dairesini vurdu.

Güvenlik ve sağlık kaynakları, söz konusu saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

SKANDAL PAYLAŞIM

Gece boyu saldırılara devam eden İsrail'in resmi hesabından ise skandal bir paylaşımda bulunuldu. Sadece bir akşamda Gazze'ye 200 füze atıldığını duyuran İsrail, füze simgelerinin yer aldığı paylaşıldığı paylaşımda, bunların İsrail'e atılan füzeler olduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail'in sivilleri ayırt etmeksizin Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI DA HEDEF ALINDI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında yakınındaki evlere atılan füzeler sebebiyle Sağlık Bakanlığı binasında da hasar meydana geldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hedef aldığı bölgenin yakınlarında yer alan Er-Rimal Sağlık Merkezi ile Sağlık Bakanlığı İdari binasında büyük hasar oluştuğu belirtildi.

İsrail'in bombaladığı Rimal Mahallesi'ndeki Gazi eş-Şevva apartmanının karşısında bulunan bakanlık binasındaki memurların da yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, günlerdir Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini, önceden haber vermeksizin art arda düzenlendiği saldırılarla hedef alıyor.

İsrail'in, pazar günü sabah saatlerinde Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'ndeki El-Vahde Caddesi'nde çok sayıda eve düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 40'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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