İsrail vatandaşı Filistinlilerden Tel Aviv’deki Fransa Büyükelçiliği önünde protesto

AA

Tel Aviv’deki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda protestocu, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesine tepki gösterdi.

“Kanımız, canımız sana feda olsun ya Resulullah”, “Ey Macron Ey Allah’ın düşmanı” şeklinde sloganlar atarak tekbir getiren Filistinliler, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı ay yaldızlı bayrakları taşıdı.



- Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

“Sadece Muhammed” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Macron açıklamalarına karşı verdiği sert tepki ve Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısı nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını, "Türkiye'ye selam, Erdoğan'a selam, Yafa'dan onurlu Türkiye'ye selam" ifadeleriyle dile getirdi.

Gösteriye katılan eski İsrail milletvekili Mesud Ganayem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macron'un, İslam ve Hazreti Muhammed’e karşı çirkin tavrını protesto etmek için bu gösterinin düzenlendiğini belirtti.

Macron’un tutumuna karşı öfkeli olduklarını dile getiren Ganayem, “Hazreti Muhammed Müslümanların kutsalıdır. Onun çirkin karikatürlerini çizmenin düşünce özgürlüğü olduğunu düşünmüyoruz. Macron’un İslam karşıtı konuşması çok tehlikeli bir politikadır. İslam'ın barış, kardeşlik ve merhamet dini olduğunu söylemek için buradayız. Macron’dan İslam karşıtı kötü sözlerini geri almasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.