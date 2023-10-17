İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısı yaptı

İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısı yaptı

İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısı yaptı İsrail Güvenlik Konseyi, İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısında bulundu

Habertürk Giriş: 17.10.2023 - 22:23 Güncelleme: 17.10.2023 - 23:13 facebook

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