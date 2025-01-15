İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze'de sevinçle karşılandı
İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze'de sevinçle karşılandı. Filistinliler, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında toplanıp sevinç gösterisinde bulundu
İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze'de sevinçle karşılandı. Filistinliler, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında toplanıp sevinç gösterisinde bulundu
İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze'de sevinçle karşılandı. Filistinliler, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında toplanıp sevinç gösterisinde bulundu.
İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze'de sevinçle karşılandı. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında toplanan Filistinliler, anlaşma haberini televizyon ekranlarından takip etti.