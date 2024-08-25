İsrail ve Hizbullah'dan karşılıklı hava ve füze saldırıları: İsrail'de 48 saat OHAL ilan edildi

İsrail ve Hizbullah'dan karşılıklı hava ve füze saldırıları: İsrail'de 48 saat OHAL ilan edildi

İsrail ve Hizbullah'dan karşılıklı hava ve füze saldırıları: İsrail'de 48 saat OHAL ilan edildi İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'da Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi.Hizbullah ise İsrail'e yüzlerce Katyuşa roketi ve insansız hava aracı gönderdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülkede 48 saat olağanüstü hal ilan etti.

BBC Giriş: 25.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:36 facebook

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