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        Haberler BBC Dünya İsrail ve Hizbullah'dan karşılıklı hava ve füze saldırıları: İsrail'de 48 saat OHAL ilan edildi

        İsrail ve Hizbullah'dan karşılıklı hava ve füze saldırıları: İsrail'de 48 saat OHAL ilan edildi

        İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'da Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi.Hizbullah ise İsrail'e yüzlerce Katyuşa roketi ve insansız hava aracı gönderdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülkede 48 saat olağanüstü hal ilan etti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 25.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:36
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        İsrail ve Hizbullah'dan karşılıklı hava ve füze saldırıları: İsrail'de 48 saat OHAL ilan edildi
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        İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'da Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi. Saldırıların, ülkede büyük bir saldırı düzenleneceğine yönelik istihbarat üzerine düzenlendiği ve "önleyici" nitelikte olduğu açıklandı.

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülkede 48 saat olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

        Hizbullah ise İsrail'e yüzlerce Katyuşa roketi ve insansız hava aracı (İHA) gönderdi.

        Yapılan açıklamada, "İsrail'e saldırının ilk aşaması başladı. Bugünkü operasyon başarıyla tamamlandı" denildi.

        İsrail, 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmüştü.

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