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İsrail ve Suriye, Rusya'nın arabuluculuğuyla tutsak takası yaptı

İsrail ordusunun açıklamasına göre, İsrail'de tutuklu bulunan iki Suriyeli çoban, Suriye sınırını yanlışlıkla geçtikten sonra gözaltına alınan bir İsrailli kadınla takas edildi.

İsrail ve Suriye, Rusya'nın arabuluculuğuyla tutsak takası yaptı
BBC TÜRKÇE
- Reuters

İsrail ordusunun açıklamasına göre, İsrail'de tutuklu bulunan iki Suriyeli çoban, Suriye sınırını yanlışlıkla geçtikten sonra gözaltına alınan bir İsrailli kadınla takas edildi.

İsrailli kadının yaklaşık iki hafta önce Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kenti yakınlarında sınırı geçtiği belirtiliyor.

İsrail medyası adı açıklanmayan kadının Rusya'nın girişimlerinden sonra bu ülkeye getirildiğini yazdı.

İsrail Rusya'ya uçak gönderdi

Bu kişinin İsrail'in gönderdiği bir uçakla ülkesine dönüş yolunda olduğu açıklandı.

Rusya'nın Suriye hükümetiyle güçlü bağlantıları var.

Moskova 2019'da 1982'de ölen bir İsrail askerinin kemiklerinin Suriye'den İsrail'e getirilmesi için arabuluculuk yapmıştı.

Filistinli tutsakların Golan Tepeleri'nde yaşadığı belirtiliyor. Bu tutsaklardan biri olan Nihal el Makt'ın ailesinin bazı üyelerinin İsrail hapishanelerinde olduğu söyleniyor.

İsrail Suriye'ye ait Golan Tepelerini 1967'de işgal etmiş ve 1981'de de fiilen ilhak etmişti.

İsrail'in ilhak kararı uluslararası toplum tarafından tanınmıyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun tutsak değişimi için Salı akşamı kabinesini topladığı haber veriliyor.

Netanyahu geçen hafta Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmüştü. Görüşmede bölgesel, güvenlik ve insani konuların ele alındığı açıklanmıştı

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