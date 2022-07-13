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İsrail ve Yunanistan hava kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ve Yunanistan hava kuvvetleri İsrail hava sahasında ortak tatbikat yaptı.

İsrail ve Yunanistan'dan ortak tatbikat
İsrail ve Yunanistan'dan ortak tatbikat
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AA

İsrail ve Yunanistan hava kuvvetleri İsrail hava sahasında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden tatbikata ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail Hava Kuvvetlerinin, Yunan ortağı ile İsrail semalarında, "gelişmiş hava muharebeleri dahil olmak üzere çeşitli senaryolarla başa çıkmak ve Yunan savaş uçaklarına havadan havaya yakıt ikmali gerçekleştirilmesi üzerine" tatbikat yaptığı belirtildi.

İki ülke hava kuvvetleri arasında tecrübe paylaşımı için zemin ve fırsat oluşturduğu kaydedilen tatbikatın, İsrail ile Yunanistan arasındaki iş birliğini ve ortak çıkarları teşvik etmede önemli bir nokta olarak görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, tatbikatın "iki hava kuvvetlerinin hava ve teknik ekipler için zorluk teşkil eden potansiyel operasyonel senaryolarla başa çıkma becerisine ek olarak, farklı senaryolar karşısında savaşa hazır olma yeterliliğini artırmaya da katkıda bulunduğu" kaydedildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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