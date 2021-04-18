Reuters

İsrail Savunma Bakanı pazar günü yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki sözleşmenin 1,65 milyon dolar niteliğinde olduğunu belirtti.

20 yıllık bir savunma anlaşmasını parçası olan İsrail ve Yunanistan arasında anlaşma kapsamında, İsrail merkezli savunma şirketi olan Elbit Systems, Yunanistan Hava Kuvvetleri için bir uçuş okulu kuracak ve işletecek.

Aynı anlaşma savunma tedariği kapmasında M-346 eğitim uçağı, M-346 ve T-6 10 adet M-346 uçaklarının Yunanistan'a satılmasını kapsıyor.

İki ülke arasındaki anlaşma daha önce duyurulmuş anlaşmanın onaylandığı belirtilmişti.