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        İsrail, yerinden edilenlere saldırdı

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin çadırına düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 22:58 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:58
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        İsrail, yerinden edilenlere saldırdı
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        Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı.

        Yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok Filistinli yaralandı.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 2 milyon 300 bin Filistinliden 2 milyonu yerinden edildi.

        Yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırlar sık sık İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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