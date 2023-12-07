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        İsrail yine hastaneyi hedef aldı

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi çevresini bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 23:39 Güncelleme: 08.12.2023 - 00:01
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        AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi çevresini bombaladı.

        Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralanırken, onlarca kişinin panik yaşadığı görüldü.

        Saldırıda ölenlerin olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi alınamadı.

        "YARALILAR KAN KAYBINDAN ÖLDÜ"

        Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin, çok sayıda vaka nedeniyle kapasitesinin yetersiz kaldığını ve yaralıların kan kaybından öldüğünü duyurdu.

        Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

        Sözcü Kudra, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi, çok sayıdaki vaka nedeniyle sağlık hizmeti kapasitesini yitirdi, yaralılar kan kaybından ölüyor." ifadesini kullandı.

        Uluslararası kurumlara "destek ve yardım" çağrısı yapan Kudra, "Yaralıları kabul etmek için Şifa Hastanesi'ni elimizden geldiğince aktif tutmaya çalışıyoruz ancak büyük zorluklarla karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

        Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini çökertmek için sağlık merkezlerini kasıtlı olarak hedef aldığını, soykırım suçu işlediğini ve Gazze'nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetinden yoksun bırakıldığını vurguladı.

        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

        İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

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        Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldi.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.

        HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

        İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

        İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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