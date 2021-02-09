DHA

İsrail'de ordunun belirli eşyaların parasını kestikten sonra askerin parasız kaldığını gösteren 1900 yıllık maaş bordrosu bulundu.

DHA'nın haberine göre arkeologların kazı çalışmalarında çıkan papirüsten yapılmış belgenin, Birinci Yahudi-Roma Savaşı sırasında, Masada Kuşatması´na katılan Gaius Messius adında bir askere ait olduğu ifade edildi.

Belgede, Messius'un maaş olarak 50 denarri aldığı ancak arpa, yiyecek ve askeri teçhizatın toplam ücretinin neredeyse ödenen maaşa denk geldiği ortaya çıktı.

Uzmanlar yapılan harcamanın büyük bir kısmının yeme gitmesi nedeniyle Messius'un lejyoner bir süvari olduğuna inanıyor.

MASADA KUŞATMASI HİYAKESİ

M.S 70'li yıllarda Roma´nın Yahudiler üzerindeki egemenliğinin simgesi olan Büyük Herod, Kudüs ve çevresini ele geçirdikten sonra Sicarii isimli aşırı bir grup Yahudi, Roma´ya karşı ayaklandı ve Masada Tepesi'ni ele geçirdi.

Doğal bir kale şeklinde olan tepe, bir yandan Roma zulmünden kaçan Yahudilere sığınak olurken diğer yandan da isyancı Yahudilerin Roma birliklerine karşı tertip ettikleri saldırılar için bir üs vazifesi gördü.

Sonunda tepe, büyük bir Roma birliği tarafından kuşatıldı ve saldırı anına dek günbegün kuşatmaya katılan asker sayısı artırıldı.

Kuşatma uzatılarak Yahudilerin kalede biriktirdikleri erzakın bitmesi beklenmekteydi.

Masada Tepesi'ndeki 967 Yahudiye karşı 10.000 ilâ 15.000 gibi ezici bir sayıda Roma askeri kuşatmadaki yerini aldı. Ancak Romalılara teslim olmak istemeyen 960 Yahudi kendi canını aldı.

Masada, 1828'de yeniden keşfedilene kadar dünyadan gizlendi. 2001 yılında UNESCO tarafından Kültürel Miras Listesi’ne alındı.