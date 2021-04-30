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İsrail´de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İsrail'de arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını asansöre bindirmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı. Atın sahibi kendisini "Atı dışarıda bırakamazdım. Çok pahalı bir at. Çalınır diye korktum" sözleriyle savundu

İsrail´de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
DHA

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sıra dışı bir olay yaşandı. Arkadaşını ziyaret etmek isteyen bir kişi atını asansöre bindirmeye çalıştı. Olay anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin atı asansöre bindirmeye çalıştığı görülüyor. Yerel medyanın haberine göre, apartman sakinlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyesinin ardından durumun polise bildirildiği aktarıldı. Polisin iki kişiyi göz altına aldığı ifade edildi.

"ATI DIŞARIDA BIRAKAMAZDIM"

Atın sahibinin polise verdiği ifadesinde, "Bir arkadaşımı ziyarete geldim. Binaya at getirmenin sorun olacağını düşünmedim. At getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazılmamıştı. Atı dışarıda bırakamazdım, pahalı bir at. Dışarıda bıraksaydım çalınabilirdi diye korktum." ifadelerine yer verdi. Tel Aviv Belediyesi veteriner hekimleri atın sağlık durumunun incelediği belirtildi.

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