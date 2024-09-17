İsrail'in Gazze'yi işgalinin perde arkası: Saldırıların amacı ne?

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Bu saldırıların amacının ne olduğuna yönelik Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı Habertürk'e anlattı.

"KAMU MALLARINI VURUYOR"

İsrail'in saldırılarının perde arkasına vurgu yapan Çomaklı, “İsrail'in burada çok derin bir strateji güttüğünü görüyoruz. O da bu erdemli mal dediğimiz sınıfın savaş sonrası inşası sürecinde başlıyor. Erdemli mal dediğimiz ise kamu malları. Buraları yok ettiğinde buraları vurduğunda, parçaladığında, muhakkak bir barış sürecine girileceğinden emin olduğu için barış sürecinde bu erdemli mal dediğimiz grubu kendisi inşa etmek isteyecektir. İsrail savaş sonrası hazırlığını yapmış. Uluslararası alanda İsrail, “Benim bu alanlarda hakkım vardır. Buralar benim bütçemle inşa edilmiştir. Buraları inşa ederken ben kendi paramı kullandım ve söz hakkım da vardır” diye girerse, bu erdemli malların inşasını İsrail’in bütçe hakkına bırakırsak burası savaştan ve içinden çıkılamayacak bir hale dönüşür” ifadelerini kullandı.