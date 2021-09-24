İsrail’in Gilboa Hapishanesinden kaçan Filistinlilerden Mahmud Arıda firara iten nedenleri açıkladı

AA

Muhammed Kasım Arıda ile Mahmud Abdullah Arıda, Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistin Televizyonu tarafından yayınlanan iki ayrı mesajda, yeniden tutuklanmalarından bu yana maruz kaldıkları şartlar ve sorgulama koşullarını anlattı.

- "Mahkumlar tünele 'Kudüs'e giden yol' adını verdi"

"Büyük Kaçışın Mimarı" lakaplı Mahmud Arıda, tünel kazmanın asıl sebebinin uzun süredir devam eden özgürlüğe kavuşma isteği olduğunu söyledi.

Tüneli, 10 Kasım 2020'de İsrail hapishanesinde gözaltında tutulduğu sırada Kemal Ebu Vaar şehit edilmesine tepki amacıyla da kazdıklarını belirten Arıda, ayrıca cezaevindeki trajik koşulları, mahkumların korkunç durumunu, kötü tecrit şartlarını ve 2017 büyük ölçekli mahkum grevi taleplerinin uygulanmamasını protesto etmenin de tünelin kazmalarının nedenleri arasında olduğunu belirtti.

Mahkumların tünele "Kudüs'e giden yol" adını verdiklerini kaydeden Arıda, "Bu zaferi (kaçış) 21 Ekim 2007 Negev Hapishanesi mahkumların bastırılması sırasında şehit edilen, Muhammed el-Eşgar, Kemal Ebu Vaar ve esir hareketi şehitlerine adıyorum." dedi.

Arıda "bu eylemi direnişe, Arap ve İslam halklarına, dünyanın özgür insanlarına ve esirler için yaptıklarına vefa olarak Gazze'ye hediye ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"Özgürlüğün ve hak sahiplerinin savunucusu olduğumuz, mazlum olduğumuz ve topraklarımızı özgürleştirmemiz için dünyanın yanımızda durması gerektiği mesajımızı tüm dünyaya ilettik." diyen Mahmud el-Arıda, Arraba beldesine ve orada yaşayanlara selam iletti.

- Susuz bir zindan

Muhammed Arıda (39) ise mesajında, yeniden tutuklandıktan sonra tutulduğu hücrelerdeki bazı koşulları şöyle anlatıyor:

"9 gündür 24 saat boyunca aynı hücrede tutuluyorum. Hücrede duvarlar dışında hiçbir şey yok. Kimseyle görüşmüyorum ve su başka ihtiyaçlar için hapishane hücresinin küçük penceresine yönelmeye çalışıyorum." ifadelerine yer verdi.

Mesajında kendisini sorgulayanlara, "Yaptığımız meşru hakkımızdır. Ben iradem dışında burada hapsediliyorum. Yasalarınızı kabul etmiyorum." dediğini aktaran Arıda, "Hücredeki yaşam koşulları çok zor, çok soğuk. Yeniden tutuklandığından bu yana ilk hapishane kıyafetlerimi değiştirmedim." ifadelerine yer verdi.

Arıda, İsrail'in kendisini "terörist" olarak nitelendirmesine şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ben terörist değilim ama siz işgalcilersiniz ve Filistin halkı olarak bize karşı terörizm uyguluyorsunuz ve biz kendimizi savunuyoruz."

İsrail'de yaşayan ve kendileriyle dayanışma içerisinde olan Filistinlilere, Batı Şeria ve Gazze halkına selam gönderen Arıda, Arap ve İslam aleminin kendileriyle dayanışmalarını takip ettiğini ve onları selamladığını belirtti.