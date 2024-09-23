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        Haberler Dünya İsrail’in, Hamas lideri Sinvar’ın Gazze’deki saldırılarda hayatını kaybettiği iddiasını soruşturduğu belirtildi | Dış Haberler

        İsrail’in, Hamas lideri Sinvar’ın Gazze’deki saldırılarda hayatını kaybettiği iddiasını soruşturduğu belirtildi

        İsrail'in, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği iddiasını soruşturduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:13 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:13
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        Hamas lideri Sinvar'ın öldüğü iddiası
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        İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığı ancak bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı kaydedildi.

        Haberde, İsrail güvenlik teşkilatının, “Sinvar’ın temas dışı olduğu ya da hayatını kaybettiği konusunda bölünmüş durumda olduğu” yorumuna da yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Hamas
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