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        Haberler Dünya İsrail’in Lübnan’a yönelik işgal harekatında ikinci aşama: Güney cephelerinde yeni hedefler | Dış Haberler

        İsrail’in Lübnan’a yönelik işgal harekatında ikinci aşama: Güney cephelerinde yeni hedefler

        İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik başlattığı işgal harekatının ikinci aşamasına geçti. Güney Lübnan'da Hizbullah'ın savunma hatlarına karşı operasyonlar yoğunlaşırken, İsrail birlikleri hem kara hem de hava unsurlarıyla bölgedeki saldırılarını genişletiyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi

        Giriş: 12.11.2024 - 19:46 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:47
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        İsrail'in Lübnan işgalinde ikinci aşama
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        İsrail’in en büyük askeri birimlerinden biri olan 36. Tümen, Golani Tugayı, Paraşütçü Tugayı ve 188. Zırhlı Tugay’dan oluşan bir kuvvetle, Hizbullah’ın “ikinci savunma hattı” olarak adlandırılan bölgelere müdahale ediyor. Bu müdahalenin ana amacı, Hizbullah’ın füze altyapısını etkisiz hale getirmek ve Lübnan’daki siyasi süreçlere baskı uygulamak olarak açıklandı.

        İsrail’in İlk Dönem İşgal Stratejisi

        Lübnan’a yönelik işgalin ilk döneminde, İsrail ordusu özellikle sınır bölgelerinde yoğun operasyonlar gerçekleştirmiş ve Hizbullah’ın askeri varlıklarına darbe vurmayı hedeflemişti. Güney Lübnan’da yoğunlaşan operasyonlar sırasında, Hizbullah’a ait füze rampaları, mühimmat depoları ve askeri yapılar hedef alındı. Ancak bu süreçte sivil altyapı ve yerleşim yerleri de ciddi şekilde zarar gördü.

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        Hava ve Kara Harekatları

        İsrail Hava Kuvvetleri, son 24 saat içinde Lübnan’da yaklaşık 100 hedefi vurdu. Hedefler arasında askeri tesisler, mühimmat depoları ve İsrail’in kuzeyine yönelik saldırılar düzenleyen füze rampaları bulunuyor. Bunun yanı sıra, İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve Cebel Lübnan gibi bölgelerde de Hizbullah’a ait stratejik noktaları hedef aldığını duyurdu.

        İsrail-Hizbullah Gerilimi Daha da Artıyor

        İsrail kaynaklarına göre, Lübnan’dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırıları önemli ölçüde artırıldı. Kasım ayı başından itibaren 90 İHA’nın İsrail sınırlarını hedef aldığı ve bunların %90’ının etkisiz hale getirildiği açıklandı. İsrail birlikleri ise güneydeki operasyonlarında çok sayıda füze rampası, silah ve askeri ekipman ele geçirdiklerini bildirdi.

        İsrail ordusu, Hizbullah’ın sivil yapıları askeri amaçlarla kullandığını iddia ediyor. Lübnan’daki işgal harekatının ikinci aşaması, sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmayarak, bölgedeki insani krizi ve siyasi istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıyor.

        İsrail’in Lübnan’da sürdürdüğü işgal harekatı, bölgesel tansiyonu artırırken, uluslararası kamuoyunda da tepkilere yol açıyor. Harekatın ilerleyen safhalarında daha geniş çaplı kara operasyonlarının gerçekleşebileceği, Hizbullah’ın ise buna roket saldırılarıyla karşılık verebileceği değerlendiriliyor. Lübnan’daki bu durum, bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirebilecek nitelikte.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #İsrail Lübnan işgali
        #haberler
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