İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir trafik kazası geçirdi
İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Itamar Ben-Gvir, uzun süredir tartışmalı bir figür. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir'in kendisi de yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan İsrailli Bakan'ın durumunun ciddi olmadığı bildirildi
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın Remle kentinde karıştığı kazada ters döndüğü kaydedildi.
Kazada yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.
Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü görülüyor.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.