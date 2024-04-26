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        Haberler Dünya İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir trafik kazası geçirdi

        İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir trafik kazası geçirdi

        İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Itamar Ben-Gvir, uzun süredir tartışmalı bir figür. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir'in kendisi de yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan İsrailli Bakan'ın durumunun ciddi olmadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:16 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:17
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        İsrailli bakan trafik kazası geçirdi
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        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

        Yerel basında çıkan haberlerde, Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın Remle kentinde karıştığı kazada ters döndüğü kaydedildi.

        Kazada yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.

        Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü görülüyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #trafik kazası
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