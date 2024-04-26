İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir trafik kazası geçirdi İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Itamar Ben-Gvir, uzun süredir tartışmalı bir figür. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir'in kendisi de yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan İsrailli Bakan'ın durumunun ciddi olmadığı bildirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 26.04.2024 - 19:16 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL