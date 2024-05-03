İsrailli aşırı sağcı bakan, Refah'a kara saldırısı çağrısını yineledi

Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı için yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın esir takası için Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması şartını "hile" şeklinde niteleyen Smotrich, "Buna imza atarak ya da göz yumarak bunu kabul eden herhangi bir İsrail lideri, İsrail vatandaşlarının güvenliğini bilerek ihmal ettiği için sonsuza kadar hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı yok edene kadar şimdi hemen tam güçle Refah" ifadeleriyle de Smotrich, Refah'a kara saldırısına başlatılması çağrısında bulundu.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin müzakere edilen mevcut mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için "felaket" olacağını iddia etmişti.

"Ordu ve hükümet arasında" kriz iddiası

Savaş kabinesinden gelen Refah'a saldırı çağrılarına rağmen İsrail basını İsrail ordusu ve Başbakan Netanyahu arasında bir kriz olduğunu ve bazı noktalarda anlaşmazlıkların çıktığını yazdı.

Ancak Netanyahu, Hamas ile Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakereler sırasında bir açıklama yaparak, "Anlaşma olsa da olmasa da Refah'a operasyon düzenleyeceğiz. Hamas'ı yok etmeden durmayacağız. Savaştaki hedeflerimize ulaşmadan savaşı sona erdirmemizi kimse bizden beklemesin" demişti.