Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal çağrı | Dış Haberler

        İsrail'de aşırı sağcı bakandan Gazze'ye insani yardımların "bir veya iki ay" durdurulması çağrısı

        İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'ye saldırılarda konumunu güçlendirmek için daha ileri adımlar atması gerektiğini savunarak, bölgeye insani yardımların "bir veya iki ay" durdurulması gerektiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:57 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal çağrı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında konumunu güçlendirmek için bölgeye insani yardımların "bir veya iki ay" durdurulması gerektiğini öne sürdü.

        Ben-Gvir, Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarda konumunu güçlendirmek için daha ileri adımlar atması gerektiğini savundu.

        İsrail'in Gazze'ye insani yardımı durdurması gerektiğini savunan Ben-Gvir, "Gazı kesmek, 'artık insani yardım yok' demek gibi henüz yapmadığımız şeyler var, bunları yapmadık. Bir iki ay yapalım, onları o zaman görelim." dedi.

        Aşırı sağcı Ben-Gvir son dönemde Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze'de esir takası ve ateşkes konusunda ciddi gerilimler yaşıyor.

        Ben-Gvir, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda açıkladığı mutabakatın taslağının kendisine gösterilmediğini belirterek, "Sayın Başbakan (Binyamin Netanyahu) neyi gizliyorsunuz?" sözleriyle Netanyahu'ya tepki göstermişti.

        ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

        Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Yapay zekâ tacı için iki Türk de aday
        Yapay zekâ tacı için iki Türk de aday
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        AFAD açıkladı! Şırnak'ta nehirde kayboldu, Suriye'de bulundu
        AFAD açıkladı! Şırnak'ta nehirde kayboldu, Suriye'de bulundu
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor