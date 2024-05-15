İsrailli aşırı sağcı vekil, esirlerin tamamının geri getirilmesinin mümkün olamayabileceğini söyledi

Sukkot, İsrail'de bir radyoya verdiği demeçte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin durumuna değinen Sukkot, "Keşke tüm rehinelerin geri getirilmesi mümkün olsa. Bunun mümkün olacağından emin değilim." ifadesini kullandı.

Sukkot, İsrail'in "ulusal güvenliğe ciddi zarar verecek" bir şey hariç esirlerin geri getirilmesi için her şeyi yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.