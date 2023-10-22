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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrailli askerden Netanyahu’ya tepki: Arkadaşlarım senin yüzünden öldü

        İsrailli askerden Netanyahu’ya tepki: Arkadaşlarım senin yüzünden öldü

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri üs ziyareti sırasında bir asker tarafından protesto edildi. İsrailli asker Netanyahu'ya, "Arkadaşlarım senin yüzünden öldü" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:08 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:14
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        İsrailli askerden Netanyahu'ya tepki!
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya bir askeri üssü ziyaret ettiği sırada İsrailli bir asker tarafından tepki geldi. İsrailli asker Netanyahu’ya, “Bütün bu saldırıların sebebi sizsiniz. Arkadaşlarım senin yüzünden öldü. İsrail'i mahvettiniz” dedi.

        Netanyahu’ya tepki gösteren asker, yanındaki diğer askerler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

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