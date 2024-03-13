İsrailli askerler, 6 Filistinliyi kemerle birbirine bağlayıp gözaltına aldı

Gazze'deki saldırılarına 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail güçlerinin, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

The Israeli occupation forces detain 6 Palestinians and tied them together in Issawiya village, occupied city of Jerusalem. pic.twitter.com/uGIsP4IzAt — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) March 11, 2024

İsrail askerlerinin Kudüs'te gözaltına aldıkları kişilere davranışı dün sosyal medyada gündem oldu. Viral hale gelen görüntülerde askerlerin, Doğu Kudüs'teki İseviyye'de yakaladıkları 6 Filistinliyi kemerle birbirine bağladığı görüldü.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 272'ye, yaralı sayısı 73 bin 24'e ulaştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.