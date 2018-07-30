İsrailli askerlere tokat atan Ahed Tamimi serbest bırakıldı

Filistin'de İsrailli bir askere tokat atarken görüntülenen ve sonrasında tutuklanan 17 yaşındaki Ahed Tamimi, cezaevinde geçen sekiz ayın ardından bugün serbest bırakıldı.
Tamimi'nin Nabi Saleh'teki evinin önünde İsrailli bir askeri tokatlarken çekilen videosu geçen yıl viral olmuştu.
Filistinliler için İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Tamimi, İsrailliler tarafından eleştirilmişti.
Serbest bırakılmasının ardından evine dönen Tamimi, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.
Mahallesinde toplanan kalabalığa seslenen Tamimi, "İşgal bitene kadar direnişe devam" dedi.
Tutuklandığında 16 yaşında olan Tamimi, doğum gününü de cezaevinde kutlamıştı.
Saldırı, tahrik, askerlerin görevini engelleme ve taş atma gibi 12 suçun yöneltildiği Tamimi, Mart ayında tahrik ve saldırı suçlarını kabul etmişti.
Tamimi'nin yanı sıra annesi Neriman da videonun viral olmasından sonra tutuklanmıştı.
Tamimi o gün askerlere saldırmasının gerekçesi olarak 15 yaşındaki kuzeni Muhammed'in kafasına İsrail askerleri tarafından plastik mermiyle ateş açılmasının yarattığı öfkeyi gösterdi.
İsrail ordusu, o gün askerlerine taş atan Filistinlilere engel olmak için Tamimi'nin evine asker gönderdiğini açıklarken Muhammed'in kafasının plastik mermiyle yaralanmadığını, geçen ay sorguya alınan Muhammed'in sorgusunda bunun bisikletten düşme sonucu gerçekleştiğini söylediğini belirtti.
Tamimi davası İsrailliler ve Filistinliler arasında çok farklı şekillerde görülüyor.
İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Tamimi'nin hayatının geri kalanını parmaklıklar arkasında geçirmeyi hak ettiğini söyledi.
İsraillilerin bir kısmı ise Tamim'nin ailesi tarafından kullanıldığını, İsrailli askerleri kışkırtarak onları kameraya çekmek için uğraştıklarını savunuyor.
Filistinliler ise işgal altındaki topraklarında bulunan silahlı askerlere karşı duran cesur bir ulusal kahraman olarak görüyorlar Tamimi'yi.
Tamimi'nin posterleri ve resimleri dünyanın dört bir yanında sokaklarda yer alırken babası tarafından serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına da 1,7 milyon kişi imza vermişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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