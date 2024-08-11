İsrailli bakan, ateşkes yerine "Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri" gerektiğini söyledi

İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la masaya oturmanın büyük bir hata ve felaket olduğunu, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri alınması için tek yolun "askeri" olduğunu ve bunun için "askeri çabaların arttırılması" gerektiğini savundu.

Hamas'ı ezdiklerini öne süren ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesinin "çok büyük hata" olacağını kaydeden Ben-Gvir, "Ben sadece kabinedeki yetkililerin değil sahadaki komutanların görüşlerini de duyuyorum. Şimdi Hamas'ı güçlendirmek için Kahire'ye mi gideceğiz?" diye konuştu.

Gazze'den yakıtın kesilmesi gerektiğini 9 ayı aşkın süredir söylediğini vurgulayan Ben-Gvir, "İsrail, Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulundu. REKLAM "Ateşkes yerine Gazze toprakları işgal ederek göç teşvik edilmeli" Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." ifadelerini kullandı.