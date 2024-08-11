Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailli bakan, ateşkes yerine "Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri" gerektiğini söyledi | Dış Haberler

        İsrailli bakan, ateşkes yerine "Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri" gerektiğini söyledi

        İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:15 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli bakandan skandal çağrı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la masaya oturmanın büyük bir hata ve felaket olduğunu, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri alınması için tek yolun "askeri" olduğunu ve bunun için "askeri çabaların arttırılması" gerektiğini savundu.

        Hamas'ı ezdiklerini öne süren ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesinin "çok büyük hata" olacağını kaydeden Ben-Gvir, "Ben sadece kabinedeki yetkililerin değil sahadaki komutanların görüşlerini de duyuyorum. Şimdi Hamas'ı güçlendirmek için Kahire'ye mi gideceğiz?" diye konuştu.

        Gazze'den yakıtın kesilmesi gerektiğini 9 ayı aşkın süredir söylediğini vurgulayan Ben-Gvir, "İsrail, Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulundu.

        REKLAM

        "Ateşkes yerine Gazze toprakları işgal ederek göç teşvik edilmeli"

        Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Netanyahu'nun, hükümetinin düşmesi anlamına gelse bile ABD baskısı altında Hamas'la anlaşmaya varmaya devam ettiğini yazdı.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, önceki gün, Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğini, müzakere görüşmelerine İsrail'in bir heyet göndereceğini açıkladığını ve "Hamas'ın heyet göndereceğinin" Katar tarafından taahhüt edildiğini söylemişti.

        "Bunun çok faydalı sonuçlar ortaya çıkarmasını umuyoruz. Bu iki tarafı perşembe günü masada bir araya getirecek planları bozacak hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz." diyen Kirby, ABD'nin de toplantıda yer alacağını ve bir ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini vurgulamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor