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        Haberler Dünya İsrailli Bakan: Hamaslılar için idam cezası verilmeli

        İsrailli Bakan: Hamaslılar için idam cezası verilmeli

        İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karışanlara "idam cezası verilmesi" için özel bir askeri mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 25.10.2023 - 10:28
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        İsrailli Bakan, Hamaslılara idam cezası istedi
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        Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Hamaslılara, Nazilerin ve onların ortaklarının suçlarına ilişkin yasaları uygulayacak özel bir askeri mahkeme kurulması ve öldüren, boğazlayan, tecavüz edenlere ölüm cezası uygulanması amacıyla Adalet Bakanı Yariv Levin'e çağrı yaptım."

        Açıklamasında Katz, "7 Ekim'de İsrail devletine düzenledikleri saldırıda yaptıkları zulmü filme aldılar. Bir daha asla!" ifadelerine yer verdi.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsrailli ölmüş, 5 bin 132 İsrailli yaralanmıştı.

        İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmıştı.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şimdiye kadar, 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #dünya
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