İsrailli bakan, tekerlekli sandalyesine erişim sağlanamadığı için COP26 zirvesine katılamadı

Karine Elharrar solda (Arşiv fotoğrafı)

İsrail'in Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Karine Elharrar, tekerlekli sandalyesine erişim imkanı sağlanmadığı için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılamadı.

Elharrar, tweetinde BM'nin düzenlediği etkinliklere erişim sağlayamamasının üzücü olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in delegasyonunda olan bir yetkili ise organizatörlere resmi olarak şikayette bulunduklarını aktardı.

Yetkili aynı zamanda Bennett'in, Elharrar'a erişim sağlanamaması halinde Salı günkü zirveye katılmayacağını da dile getirdi.

İngiltere'nin İsrail Büyükelçisi Neil Wigan ise bakandan 'içten ve samimi bir şekilde' konferansa katılamadığı için özür dilediğini açıkladı.

Wigan, Twitter'tan paylaştığı mesajında COP Zirvesi'nin herkese açık ve kapsayıcı olması gerektiğini vurguladı.

Elharrar, İsrail'in Channel 12 televizyonuna, konferans alanına giriş sağlayamadığını, çünkü ancak yürüyerek ya da servis aracıyla ulaşımın sağlandığını, bu durumun da tekerlekli sandalyesine uygun olmadığını ifade etti.

Bakanlık ofisi ise Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, Elharrar'ın Glasgow'daki etkinlik alanının dışında iki saat beklemek zorunda kaldığını, sonunda da 80 km uzaktaki İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki oteline dönmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili olan James Cleverly ise Elharrar'ın zirveye katılamamasından ötürü 'derin hayalkırıklığı yaşadığını' ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Elharrar'ı İsrail Başbakanı Bennett ile Salı günü yapacağı toplantıya davet ettiği kaydedildi.

COP26'da liderler 1 ve 2 Kasım boyunca açılış konuşmaları yaparak iklim hedeflerini katılımcılara sunuyor.

3-12 Kasım arasında program finans, enerji, gençlik, kamuoyu desteği, doğa, değişim ve uyum, bilim, inovasyon ve ulaşım temalı etkinlikler halinde devam edecek.