İsrailli emekli askerler ve güvenlik uzmanlarından Pompeo'ya

AA

İsrailli emekli askerler ve güvenlik uzmanlarından oluşan 300 kişinin, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin ilhak edilmesi planına tepki olarak yayınladığı ortak mesajı içeren afişler, Batı Kudüs'teki Begin Boulevard sokağındaki bir binaya asıldı.

İngilizce ve İbranice hazırlanan afişlerde, "İsrailli 300 komutan ve güvenlik uzmanı, tek taraflı ilhakın İsrail'in güvenliğine tehdit olduğu konusunda hemfikir." mesajına yer verildi.

Söz konusu afişlerin, ziyareti öncesinde ABD Dışişleri Bakanının geçiş yolu üzerindeki bir binaya asılması dikkati çekti.

Pompeo, Kovid-19'la mücadele, İran, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhakı" meselelerini görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.