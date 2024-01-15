Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı - Futbol Haberleri

        İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı

        Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, ülkesine gitmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 18:05 Güncelleme: 15.01.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ülkesine gitmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldı.

        Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jehezkel'i, yaptığı hareketten dolayı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün Trabzonspor ile oynadıkları maç sonrası yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bıraktıklarını anımsattı.

        Evren, İsrailli futbolcunun ülkesine dönmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldığını ifade etti.

        Sagiv Jehezkel hakkında dün oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. 28 yaşındaki İsrailli futbolcu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?