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        Haberler Dünya İsrailli hahamdan Filistinli esire cinsel saldırıyla suçlanan askerlere: Başka ülkede olsaydı ödüllendirilirdiniz | Dış Haberler

        İsrailli hahamdan Filistinli esire cinsel saldırıyla suçlanan askerlere: Başka ülkede olsaydı ödüllendirilirdiniz

        İsrailli haham ve siyasi lider Meir Mazuz, İsrail'in topyekün ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir esire cinsel saldırıyla suçlanan İsrail askerlerine destek vererek, onları "tutuklamak yerine ödüllendirmek" gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 22:22 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:29
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        İsrailli hahamdan skandal açıklama
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        İsrail resmi televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail’deki Sefarad Yahudilerinin önde gelen liderlerinden haham Mazuz, geçen günlerde, İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'nde bulunan ve Gazzeli esirlere yönelik işkence ve tacizin adresi haline gelen Sde Teiman gözaltı merkezinde görev yapan ve tacizle suçlanan askerlerle bir araya geldi.

        Haham Mazuz, gözaltı merkezindeki muhtemel taciz suçlusu bir askeri kutsadı ve onlara dua etti.

        Kanalda yayınlanan ve sosyal medyada çokça paylaşılan görüntülerde haham Mazuz, cinsel saldırı şüphelisi askerlere hitaben, "Tamamen beraat edeceksiniz. Siz ne yaptınız? Düşmanı darbettiniz. E, bunda ne var? Her şey yolunda. Başka bir ülkede olsaydı ödüllendirilirdiniz." ifadelerini kullandı.

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        Buluşmaya, Filistinli esire cinsel saldırıyla suçlanan bazı askerleri temsilen bir de avukat katıldı.

        İsmi açıklanmayan avukat, haham Mazuz’a, cinsel saldırı mağduru Filistinli bir esirin "yalan söylediğine dair bir doktordan görüş aldığı" iddiasında bulundu.

        Haham Mazuz, daha önce de İsrailli terörist Baruch Goldstein'ın 1994'te El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak yaptığı katliamı savunmuş, Goldstein'ın bu katliamı yaparak "çok büyük bir tehlikeyi önlediğini" iddia etmişti.

        Fanatik görüşleriyle tanınan 78 yaşındaki haham Meir Mazuz, Sefarad Yahudileri tarafından kurulan aşırı dindar Şas Partisi’nin ruhani lideri sayılıyor.

        İsrail’de 1984'ten bu yana çoğu iktidar koalisyonunun parçası olan Şas, Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin ortağı ve İsrail Meclisindeki 11 milletvekili ile şu an ülkenin en büyük dördüncü partisi durumunda.

        Mazuz, İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant gibi Filistinlilere hayvan benzetmesinde bulunarak, "İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz." demişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
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