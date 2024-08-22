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        Haberler Dünya İsrailli kaynaklar: ABD Dışişleri Bakanı Blinken esir takası müzakerelerini ciddi şekilde sabote etti | Dış Haberler

        İsrailli kaynaklar: ABD Dışişleri Bakanı Blinken esir takası müzakerelerini ciddi şekilde sabote etti

        İsrailli kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini sabote etmekle suçladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 01:47 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:47
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        'Blinken müzakereleri sabote etti'
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        İsrail’deki Yediot Ahronot gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli kaynakların, “Blinken, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun ABD’nin teklifini kabul ettiğini ve topun artık Hamas’ın kalesinde olduğunu söyleyerek çok ciddi bir hata yaptı.” şeklindeki sözlerine yer verdi.

        Kaynaklar, “(Blinken) müzakereleri ciddi şekilde sabote etti ve çok ciddi bir hata yaptı. Bu, saflık ve anlama eksikliğini gösteriyor.” ifadelerini kullanıldı.

        Blinken’ın ABD’nin iç siyasi mülahazaları için iyimser bir tablo çizerek, Demokrat Parti’nin Chicago'daki konferansının sorunsuz ilerlemesini sağladığına dikkati çeken kaynaklar, “Blinken, adeta müzakereleri tasfiye etti ve Netanyahu'nun yanında yer alarak onu ödüllendirdi.” dedi.

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        Kaynaklar, İsrail müzakere heyetinin ise Blinken’ın “bu spekülasyonlarını” dağıtmaya çalıştığını belirterek, “İsrail'in Philadelphi Koridoru (Mısır-Gazze sınırı) boyunca kuvvet konuşlandırma konusundaki ısrarı devam ederse ne anlaşma olur ne de zirve olur.” ifadelerini kullandı.

        Aynı kaynaklar, Blinken’ın sözlerinin ABD yönetiminin Netanyahu’nun İsrail güçlerinin Philadelphi Koridoru’nda kalması yönündeki görüşünü desteklediği anlamına geldiğini kaydetti.

        NETANYAHU YENİ ŞARTLAR İSTEMİŞTİ

        ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu.

        Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

        İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

        Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.

        Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

        Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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