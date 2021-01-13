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İsrailli mühendisler Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

İsrailli mühendislerden oluşan bir ekip, Harem-i Şerif'e baskın düzenleyerek İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’da ölçüm yaptı.

İsrailli mühendisler Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
AA

AA muhabirine konuşan Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin tüm itirazlarına rağmen İsrailli ekip polis eşliğinde Harem-i Şerif’e baskın düzenledi ve çeşitli ölçümler gerçekleştirdi." dedi.

İsrail makamlarının, söz konusu işlemin turistik amaçla yapıldığını ileri sürdüğünü ifade eden Şeyh Kisvani, "Biz İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’nın işlerine karışmasını reddediyoruz. Ayrıca İsrail’i tüm bu ihlallerden sorumlu tutuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Kisvani, Arap ve İslam dünyasına İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini durdurması için harekete geçme çağrısı yaptı.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin egemenliği ihlal ediliyor

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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