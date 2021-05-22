İsrailli pilottan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İsrailli pilottan "Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk" itirafı

Gazze'yi bombalayan İsrailli savaş uçağı pilotu, İsrail ordusunun Gazze'den gelen roketleri engelleyememesinin ardından yaşadıkları hayal kırıklığı karşısında rahatlamak için çok katlı yüksek binaları hedef aldıklarını söyledi.

İsrailli pilottan
AA

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Gazze Şeridi'nde medya kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu 9 çok katlı binayı bombalayan İsrailli pilotlarla röportaj yaptı.

Pilotların yalnız isimlerinin baş harflerinin verildiği röportajda İsrailli pilot "D" kendisi ve diğer pilot arkadaşlarının yaptıkları bombardımanın hafife alınmaması gerektiğini, Gazze'ye tonlarca cephane ile ateş açtıklarını dile getirdi.

İsrailli pilot, arkadaşlarının paylaştığı duygulardan bahsederken şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki çok katlı binaları bombalamak, Filistinli direniş gruplarının bizi sürekli olarak tekmeleme başarısı ile bu yönde yaşadığımız hayal kırıklığı karşısında bir nefes alma ve rahatlama yolu olmuştu."

Filistinli direniş gruplarının liderlerine dokunamadıklarını itiraf eden İsrailli pilot "D", "Gazze'den gelen roket atışlarını engellemekte başarısız olduk, terör örgütlerinin liderlerine dokunamadık bunun için çok katlı binaları vurduk." dedi.

Uzmanlar, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin, Filistinli direnişçilerin füzelerinin yalnızca yüzde 25'ine karşı koyabildiğini, bunun da İsrail hanesine yazılan ayrı bir başarısızlık olduğunu belirtmişti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün devam eden bombardımanda, içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin bulunduğu "Cela" adlı yüksek katlı bina dahil 9 çok katlı binayı bombalayarak yerle bir etmişti.

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında tamamen yıkılan konut sayısının 1800'e ulaştığını, 16 bin 800 konutun ise kısmen hasar gördüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1,2 milyon dolarlık tarihin en ünlü denklemi!
DÜNYAAlbert Einstein'ın 1946 yılında kaleme aldığı mektup ...
Nepal Cumhurbaşkanı Bhandari parlamentoyu feshetti
DÜNYANepal’de hükûmet krizi
Son dakika haberi Polonya Türkiye'den 24 SİHA alacak
DÜNYAPolonya Türkiye'den 24 SİHA alacak
Güney Çin Denizi’nde anlaşmazlık üzerine olumlu mesaj
DÜNYAFilipinler ve Çin’den dostane ve samimi görüşme!
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i "Türk kimliğini inkara son vermeye" davet etti
DÜNYADışişleri'nden Miçotakis'e: Türk kimliğini inkara son ...
İsveç'te eski Belediye Başkanı çöpçü oldu
DÜNYAİsveç'te eski Belediye Başkanı çöpçü oldu
Sussex Dükü Prens Harry’den İngiliz Kraliyet Ailesi’ne suçlama
DÜNYAPrens Harry’den Buckingham Sarayı’na mesaj
Brezilya Devlet Başkanı Bolsanaro'nun iktidarda kalma olasılığı iki eski rakibe maziyi unutturdu!
DÜNYAİki eski siyasi rakipten ortak çıkar
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye açıklaması
DÜNYAABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye açıklaması
Fas Temsilciler Meclisi komisyonu, "Hint keneviri yasa tasarısı"nı onayladı
DÜNYAFas'ta "Hint keneviri yasa tasarısı"na onay