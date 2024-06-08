Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailliler esir takası anlaşması ve Başbakan Netanyahu'nun istifası talebiyle yine meydanlara indi | Dış Haberler

        İsrailliler esir takası anlaşması ve Başbakan Netanyahu'nun istifası talebiyle yine meydanlara indi

        İsrail'de başkent Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin pek çok farklı noktasında gösteri düzenledi. Esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 23:59 Güncelleme: 08.06.2024 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle yine ülke genelinde meydanlara indi.

        İsrail ordusunun büyük bir katliam gerçekleştirerek Gazze Şeridi’nden 4 İsrailli esiri kurtarması, İsraillilerin bu hafta da meydanlara inmesini engelleyemedi.

        2

        Esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da sürdü.

        On binlerce İsrailli, ülke genelinde düzenledikleri gösterilerde bir kez daha esir takası anlaşmasının yapılması, Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

        3

        Gösteriler, başkent Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin pek çok farklı noktasında düzenlendi.

        Tel Aviv'deki protestoların adresi, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

        4

        Her hafta düzenlenen merkezi gösteriye katılan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

        İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

        5

        Hayfa’daki Karkur Kavşağı’nda da toplanan yüzlerce gösterici, İsrail ordusunca Gazze Şeridi’ndeki 4 esirin kurtarılmasını kutlarken, Gazze Şeridi’nde hala esir tutulan İsraillilerin unutulmaması çağrısı yaptı.

        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Karkur Kavşağı’nda 3 göstericiyi düzeni bozma gerekçesiyle gözaltına aldı.

        6

        Öte yandan, Batı Kudüs'teki Paris meydanında da binlerce İsrailli, bir esir takası anlaşması için baskı yapmak ve erken seçimlere gitmek amacıyla gösteri düzenledi.

        Göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar atarak, görevden alınması ve erken seçimlere gidilmesi talebinde bulundu.

        7

        TEL AVİV'DE MÜDAHALE

        İsrail polisi, başkent Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye atlı birlikler ve TOMA’larla müdahale etti.

        Göstericilerin bir kısmı akşam geç saatlere doğru dağılmaya başlarken Kaplan Caddesi'nin göbeğinde kalan bir grup ise ateş yaktı.

        8

        Polis, dağılmaları yönünde yaptığı çağrının ardından gruba atlı birlik ve TOMA’larla müdahale etti, bazı göstericileri gözaltına aldı.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtilerek, iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

        9

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #Filistin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Ali Koç ve Aziz Yıldırım konuşuyor
        CANLI | Ali Koç ve Aziz Yıldırım konuşuyor
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Yarın evleniyorlar
        Yarın evleniyorlar
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Pişti oldular
        Pişti oldular