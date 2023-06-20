Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni asgari ücret ile işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

İşsizlik maaşı hesaplama ekranı araştırmaları, 20 Haziran'da asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. TİSK ve TÜRK-İŞ 3 Haziran'da gerçekleştirilen ilk asgari ücret toplantısının ardından, 19 Haziran'da yeniden bir araya geldi. Yeni asgari ücret zammı, işsizlik maaşı olmak üzere pek çok kalemde değişikliğe neden olacak. Özel sektörde çalışanlara belirli bir sürede ödenen işsizlik maaşının ne kadar, kaç TL olacağı merak konusu oldu. İşte 2023 yeni asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı hakkında merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İŞSİZLİK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı açıklandı! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    İşsizlik maaşı 2023 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı ile birlikte güncellenecek. Ocak ayında yapılan yüzde 54,66 oranındaki zammın ardından yeni işsizlik maaşı taban ve tavan fiyatı değişmişti. Ocak zammının ardından asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanıyordu. 20 Haziran'da açıklanan asgari ücret zammının ardından gözler "Yeni asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 yeni işsizlik maaşına ilişkin detaylar...
  • İŞSİZLİK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı açıklandı! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    OCAK ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BELİRLENMİŞTİ!

    Asgari ücrete Ocak ayında yapılan yüzde 54,66'lık zammın ardından işsizlik maaşı taban ve tavan tutarları değişti. 

    Yasada belirtilen şartları taşıyan sigortalı çalışanlara , işsiz kaldıkları dönemde belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi alabiliyor.
  • İŞSİZLİK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı açıklandı! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    OCAK ZAMMI İLE İŞSİZLİK MAAŞI

    2023 yılı Ocak ayından sonra en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanmaya başlamıştı. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapıldı.
  • İŞSİZLİK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı açıklandı! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI  BELLİ OLDU!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.

    Bakan Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı.
  • İŞSİZLİK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı açıklandı! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Çalışanların maaşlarının yüzde 40'ı kadar ödenen işsizlik maaşı aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçmiyor. Temmuz asgari ücrete yüzde 34,04 oranında zam gelirken en düşük işsizlik maaşının 5 bin 324, en yüksek 10 bin 650 lira olması bekleniyor.

    *11 bin 402,32 TL olan yeni asgari ücretin yüzde 14'lük  SGK primi bin 878,03 olurken, yüzde 1'lik işsizlik sigorta primi 134,15 TL oldu.
  • İŞSİZLİK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı açıklandı! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır.

    Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.

    İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.
  • İŞSİZLİK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı açıklandı! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Hizmet akdinin feshi sonrası 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen giderek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden e-şube üzerinden yapılabilir.
  • İŞSİZLİK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı açıklandı! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

    Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
  • İŞSİZLİK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı açıklandı! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    İşsizlik ödeneğinin süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

    600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

    900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

    1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.