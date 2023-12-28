Haberler Ekonomi Merak Edilenler İşsizlik maaşı 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yükseldi! - Merak Edilenler Haberleri

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yükseldi İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Asgari ücret zammı 2024 sonrası işsizlik maaşı da zamlandı. Peki, 2024 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç oranında zam yapılacak? İşte, olası işsizlik maaşı tahminleri ve tüm detaylar... Habertürk Giriş: 28.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:14 facebook

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Asgari ücret zammının açıklanmasıyla beraber 2024 işsizlik maaşları da belirleniyor. Şu anda gerekli kriterleri yerine getiren bir vatandaş en az 180 gün işsizlik maaşı alabiliyor. 2023 yılında en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 TL olarak uygulanıyor. Peki, 2024 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak, işsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...

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GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? İşszilik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. 2023 yılı Temmuz ayı ve sonrasında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklinde uygulanıyor.