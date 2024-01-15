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İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl alınır? 2024 işsizlik maaşı taban ve tavanı İşsizlik maaşı tavan ve taban tutarı, asgari ücret zammının netleşmesinin ardından zamlandı. Zammın ardından "2024 işsizlik maaşı ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan "İşsizlik maaşı nasıl alınır ve istifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?" sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun cevabı... Habertürk Giriş: 15.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:12 facebook

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İşsizlik maaşı taban ve tavan tutarı asgari ücret artışının ardından zamlandı. Yapılan zammın ardından işsizlik maaşı güncel ödeme tutarları merak ediliyor. Bununla birlikte işsizlik maaşının nasıl alındığı da merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

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GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? İşszilik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. 2023 yılı Temmuz ayı ve sonrasında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklinde uygulanıyor.