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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek?

İstanbul kar yağışının etkisiyle beyaz büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan İstanbul hava durumu raporuna göre sıcaklıklar mevsim normallerinde altında seyredecek. MGM uyarı yayınlarken gözler kar yağışının ne kadar süreceğine ve ne zaman biteceğine çevrildi. İşte, MGM hava durumu raporu ile İstanbul'da kar son durum...

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  • İSTABUL KAR YAĞIŞI SON DURUM | İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek? MGM'den kar yağışı uyarısı!

    İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı geldi. Ocak ayında yaşanan kış kuraklığının ardından Şubat ayında yurt geneli soğuk hava dalgası etkisine girdi. MGM tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte, İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek? sorusuna ilişkin hava durumu tahminleri...
  • İSTABUL KAR YAĞIŞI SON DURUM | İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek? MGM'den kar yağışı uyarısı!

    KAR YAĞIŞI ETKİSİ SÜRÜYOR!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinde Türkiye'nin batısında etkili olacak kar ve fırtına için uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar pazar günü başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
  • İSTABUL KAR YAĞIŞI SON DURUM | İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek? MGM'den kar yağışı uyarısı!

    İSTANBUL'DA BEYAZ ÖRTÜ

    TEM ve D-100 kara yolunda yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy'de kar, aralıklı olarak devam ediyor.

    Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
  • İSTABUL KAR YAĞIŞI SON DURUM | İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek? MGM'den kar yağışı uyarısı!

    8 ŞUBAT 2023 METEOROLOJİ HAVA DURUMU

    Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
  • İSTABUL KAR YAĞIŞI SON DURUM | İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek? MGM'den kar yağışı uyarısı!

    KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

    Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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