İstanbul Tahkim Merkezi’nin Türkiye Barolar Birliği ile ortaklaşa düzenlediği “Tahkimde Taraf Vekilliği” seminer programından ilki 23-24 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Seminerin ilk gününde ISTAC Genel Sekreteri Dr. Candan Yasan Tepetaş, Av. Selda Taşyürek, Doç. Dr. Süheyla Balkar Bozkurt ve Av. Ali Selim Demirel sunum yaptı. İkinci gün ise ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Milli Divan Üyesi Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla ve Av. Simel Sarıalioğlu eğitim verdi. Ziya Akıncı, Türkiye Barolar Birliği-ISTAC işbirliği ile 2 günlük yoğunlaştırılmış tahkim vekilliği eğitimlerini yıl boyunca sürdüreceklerini açıkladı.