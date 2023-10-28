Haberler Gündem İSTANBUL 28-29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ | 2023 Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserleri nerede, ne zaman yapılacak ve kimler var?

Cumhuriyet Bayramı 100. yılı coşkuyla kutlanıyor! İşte İstanbul 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dömü 29 Ekim Pazar günü yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik programını paylaştı. 29 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan konserde Duman, Edis, Sıla ve Mazhar Alanson gibi ünlü isimler sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Cumhuriyet Bayramı 100. yılı konserleri ve etkinlikleri... Habertürk Giriş: 28.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:01 facebook

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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in bu yıl 100 yıl dönümü kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı 29 Ekim etkinlikleri 25 Ekim'den itibaren kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Gülşen, Edis, İrem Derici, Volkan Konak, Sertab Erener ve Sıla gibi ünlü isimler sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar İstanbul Cumhuriyet Bayramı konserleri ve etkinlikleri...

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İBB'nin Cumhuriyet Bayramı kutlaması Maltepe Etkinlik alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama konseri 29 Ekim'de Maltepe Etkinlik alanında yapılacak. Etkinlikte, Haluk Bilginer'in seslendireceği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğu ile yolculuğa çıkacak. 40 dakika sürecek bu özel gösteriye, yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları eşlik edecek.