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        Haberler Gündem İSTANBUL 28-29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2023 | İstanbul Cumhuriyet Bayramı 100. yıl ücretsiz kutlama konserleri nerede, ne zaman yapılacak?

        Cumhuriyet Bayramı 100. yılı coşkuyla kutlanıyor! İşte İstanbul 29 Ekim kutlama konserleri ve etkinlik takvimi

        Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dömü 29 Ekim Pazar günü yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik programını paylaştı. 29 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan konserde Duman, Edis, Sıla ve Mazhar Alanson gibi ünlü isimler sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Cumhuriyet Bayramı 100. yılı konserleri ve etkinlikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 19:18 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:18
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        Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in bu yıl 100 yıl dönümü kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı 29 Ekim etkinlikleri 25 Ekim'den itibaren kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Gülşen, Edis, İrem Derici, Volkan Konak, Sertab Erener ve Sıla gibi ünlü isimler sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar İstanbul Cumhuriyet Bayramı konserleri ve etkinlikleri...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        İBB'nin Cumhuriyet Bayramı kutlaması Maltepe Etkinlik alanında

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama konseri 29 Ekim'de Maltepe Etkinlik alanında yapılacak.

        Etkinlikte, Haluk Bilginer'in seslendireceği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğu ile yolculuğa çıkacak. 40 dakika sürecek bu özel gösteriye, yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları eşlik edecek.

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        İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısıyla aynı sahnede buluşacak. Etkinlikte, halk oyunları ve modern dans ekipleri ile tiyatroculardan oluşan 210 kişi yer alacak. Hayallerinin peşinden giden kız çocuğunu, jimnastik sporcusu Doğa Kale canlandıracak.

        Müzisyen, aranjör ve yapımcı İskender Paydaş da 29 Ekim'de Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek kutlamalara katılacak.

        Cumhuriyet kutlamalarına özel hazırlanan yeni şarkıları da dinleyicinin beğenisine sunacak Paydaş, Zülfü Livaneli, Duman, Kubat ve Edis'in de aralarında bulunduğu ünlü isimleri sahnesinde ağırlayacak.

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        İSTANBUL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ

        Edis, Duman, Mazhar Alanson, Adamlar, İskender Paydaş ve Orkestrası ve Sıla 29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.

        Sertab Erener 29 Ekim Pazar günü Ataşehir Bulvarı'nda sahneye çıkacak. Zülfü Livaneli ise Caddebostan Etkinlik Alanında konser verecek.

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        VOLKAN KONAK KONSERİ

        Tarih: 27 Ekim Cuma

        Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

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        MELİKE ŞAHİN KONSERİ

        Tarih: 28 Ekim Cumartesi

        Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

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        BETÜL DEMİR KONSERİ

        Tarih: 28 Ekim Cumartesi

        Yer: Maçka Parkı, Şişli

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        OZBİ KONSERİ

        Tarih: 28 Ekim Cumartesi

        Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

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        29 EKİM KONSERLERİNDE HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?

        Zülfü Livaneli

        İskender Paydaş ve Orkestrası

        Duman

        10

        Kubat

        Edis

        Sıla

        11

        Mazhar Alanson

        Adamlar

        Sevcan Orhan

        12

        İlyun Bürkev

        Cümbüş Cemaat

        Ersin Show

        Cumhuriyet'in 100. Yılına özel bu müzeler ücretsiz!
        Cumhuriyet'in 100. Yılına özel bu müzeler ücretsiz!
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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