29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri 2024: 29 Ekim ücretsiz İstanbul konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?
Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü. İstanbul'da çeşitli ilçelerde düzenlenecek kutlamalarla Cumhuriyet Bayramı coşkusu doyasıya yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ve ilçe belediyelerinden ücretsiz konserler ve etkinlikler hakkında açıklama geldi. Böylece İstanbul konser ve etkinlik takvimi belli oldu. Peki, 29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri nerede, kimin konseri var? İşte, İstanbul 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri 2024…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu noktada İstanbul 29 Ekim etkinlikleri ve konserleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından etkinlik takvimi paylaşıldı. Megakentte belediyelerin düzenlediği Cumhuriyet etkinlikleri de listelendi. Peki 29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri nerede, kimin konseri var? İşte, İstanbul 29 Ekim konser takvimi…
29 EKİM İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ
Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü, İstanbul’da törenler, yürüyüşler, konserler ile coşku içinde kutlanacak.
Kutlamalara ilişkin videolu bir paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet Bayramı İstanbul’da coşkuyla kutlanacak. Tüm İstanbulluları 29 Ekim’de Yenikapı Meydanı’na bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yaşını sanatla, kültürle ve konserlerle coşkuyla kutlayacağız." ifadelerine yer verdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Vatan Caddesi'nde resmi törenler, Şişli Atatürk Evi önü, Bağdat Caddesi ve Kartallı Kazım Meydanı olmak üzere çok sayıda yerde yürüyüşler, fener alayları düzenlenecek. SOLOTÜRK, Maltepe sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
KUTLAMALARIN ADRESİ YENİKAPI ETKİNLİK ALANI OLACAK
İBB tarafından organize edilen kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Emir Can İğrek ve Hadise’nin de sahne alacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek.
29 Ekim Salı günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
Cumhuriyet Bayramı’nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti de başlayacak.
RESMİ KUTLAMALAR TAKSİM'DE BAŞLAYACAK
Cumhuriyet Bayramı resmi tören programı bugün Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak.
Akşam İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde bayramlaşma programı düzenlenecek.
29 Ekim Salı sabahı İstanbul Valiliği'nde tebriklerin kabulu ve 10.30'da da Vatan Caddesi'nde tören geçişi gerçekleştirilecek.
YÜRÜYÜŞLER, GÖSTERİLER, KONSERLER
SOLOTÜRK, 29 Ekim Salı günü saat 16.00'da Maltepe sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Saatler 19.23’ü gösterdiğinde Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı'na ‘Büyük Fener Alayı Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek.
Kartal Belediyesi'nin düzenleyeceği yürüyüş bitiminde Bengü'nün vereceği konser 20.30 itibarıyla izlenebilecek.
Kadıköy Belediyesi'nin bayram günü 19.00'da Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'dan başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü ise Göztepe Işıklar'a kadar devam edecek.
ÜÇ BELEDİYEDEN ORTAK KUTLAMA PROGRAMI
Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde “Cumhuriyet’in İzinde Daima İleriye” parolasıyla bir araya gelen Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri, bayramını özel etkinliklerle kutlayacak.
Beyoğlu Pera Palas’ta “Cumhuriyet Balosu”, Şişli Atatürk Evi önünde Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü, Beşiktaş’ta ise Athena grubunun sahne alacağı Cumhuriyet Konseri düzenlenecek.
İstanbul'da belediyelerin düzenlediği diğer Cumhuriyet etkinliklerinden bazıları ise şöyle:
Adalar - Atatürk Korosu, DJ Suat Ateşdağlı Konseri
Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.23
Avcılar - Sıla, Ali Altay Konseri
Ambarlı Sahil İspark - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30
Ataşehir - Fener alayı ve DJ Del Castio performansı
Ataşehir Bulvarı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30
Bakırköy - Simge Konseri
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00
Bayrampaşa - Haluk Levent, Emrah Karaduman Konseri
Adapark Amfi Tiyatro - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 22.30 (Haluk Levent)
Adapark Amfi Tiyatro - 29 Ekim Salı günü, saat 21.30 (Emrah Karaduman)
Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu - Athena Konseri
Barbaros Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Beykoz - Yonca Lodi, Gökhan Tepe Konseri
Küçüksu Çayırı - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 20.30 (Yonca Lodi)
Tarihi Beykoz Çayırı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30 (Gökhan Tepe)
Beylikdüzü - Gökhan Türkmen Konseri
Cumhuriyet Etkinlik Alanı - 29 Ekim Pazartesi günü, saat 21.30
Büyükçekmece - Yüksek Sadakat Konseri
Albatrod Otopark - 29 Ekim Salı günü, 20.30
Çatalca - Merve Özbey Konseri
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00
Esenyurt - Ece Seçkin Konseri
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Eyüpsultan - Melek Mosso Konseri
Feshane Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Fatih - Hadise, Emir Can İğrek Konseri
Yenikapı Etkinlik Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00
İBB tarafından düzenleniyor.
Gaziosmanpaşa - Ebru Yaşar Konseri
Belediye Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Küçükçekmece - Hande Yener Konseri
Yahya Kemal Beyatlı Gözteri Merkezi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Maltepe - Moğollar Konseri
Maltepe Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Sancaktepe - Aleyna Tilki Konseri
Meydanpark - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Sarıyer - Anadolu Ateşi gösterisi
Çayırbaşı Stadı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00
Silivri - İlyas Yalçıntaş Konseri
Silivri Sahil - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Şile - Madrigal Konseri
Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Tuzla - Sefo Konseri
Tuzla Sahil, Tören Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Üsküdar - Duman, Ekin Beril Konseri
Harem Etkinlik Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00