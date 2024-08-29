İstanbul'a 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi' geliyor! İşte tüm maddeleriyle yeni sistem
İstanbul'da 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi' kapsamında 2 bin 500 yeni taksi trafiğe çıkacak. Yeni sistem sayesinde 2 bin 500 taksi yalnızca uygulama üzerinden çağrılabilecek ve sadece entegre duraklardan yolcu alabilecek. Ayrıca, komisyon ücreti yolcudan değil taksiciden alınacak. İşte, 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin tüm maddeleri...
UKOME toplantısında, İBB'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dair teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre; İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor. Ancak bu taksiler geleneksel bir şekilde işlemeyecek; yalnızca uygulama üzerinden çağrılacak ve yol üzerinden yolcu alamayacak. İşte, 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin tüm maddeleri...
UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?
- Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,
- Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,
- Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,
- Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.
- Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.
- Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.
İSTANBUL'DA 2 BİN 500 TAKSİ NE ZAMAN TRAFİĞE ÇIKACAK?
Eylül ayındaki İBB Meclisi oturumuyla birlikte; meclisin ilgili komisyonlarında da görüşülecek kararın uygulanmasının ve ihale süreciyle birlikte yeni taksilerin sonbaharda hizmet vermeye başlayacağını öngörülüyor.