İstanbul'da dolu ne zaman, saat kaçta yağacak? Şeklindeki sorular İstanbullular tarafından merak konusu oldu. Otomobil sahibi milyonlarca vatandaş doluya karşı araçlarının üzerlerini örterek kendince önlemini almaya başladı. İstanbul Valiliği'nden de dolu yağışıyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA DOLU NE ZAMAN YAĞACAK? 8-9 EKİM 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul'da sabah 06.00'dan itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2),yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları yarın gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN DOLU UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.