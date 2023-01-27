MGM HAVA DURUMU RAPORU İLE HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son tahminlere göre 27 Ocak Cuma günü illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 10, Parçalı, ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı.

İSTANBUL: 12, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

EDİRNE: 8, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

MANİSA: 12, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 11, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı.

ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.