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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'da kar alarmı! Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!"

Soğuk ve yağışlı başlayan Şubat ayında pek çok il kar sevincini yaşadı. Hafta sonu İstanbul'a kar beklendiğini dile getiren Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Arnavutköy'de kar kalınlığını 20 santimetreyi bulabileceğini ifade etti. İstanbul'un bazı illerinde görülen kar yağışının ne zaman yoğunlaşacağı ve kaç gün süreceği merak konusu oldu. İşte, İstanbul'a kar yağacak günler...

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  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

    Ocak ayında yaşanan kış kuraklığının ardından Şubat ayı soğuk hava dalgasıyla başladı. Yurt genelinde kar yağışı görülürken İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceği merak konusu oldu. İstanbul'da kar kalınlığının 20 santimi bulacağını ifade eden Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel,"İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek?" sorusuna yanıt verdi. Pazar ve Pazartesi gününün ilk 12 saati en çok yağışı alacak İstanbul. Okulların tatil olup olmayacağı; Cuma ve Cumartesi günkü hava raporlarına göre belli olacak. İşte, İstanbul'da kar yağışı olacak günler...
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

    "EKSİ 2'YE DÜŞERSEK GÖZ GÖZÜ GÖRMEZ BİÇİMDE YAĞAR"

    "İstanbul'un en soğuk ilçesi dün gece -1 ile Silivri oldu. Şişli, Maslak, Maltepe, Aydos gibi yerlerde 1-1.5 derece bile olsa kar yere ulaşabiliyor. Biraz daha soğuk olursa hava, -2'ye bütün ilçelerde bir düşsek o zaman göz gözü kardan görmez. Yakında buna benzer bir tahmin var.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

    "İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ BULACAK"

    Perşembe günü (bugün) bir ısınacağız. Lodoslu bir halimiz var. Cuma günü soğuğu 

    hissedeceğiz. Cumartesi ve pazar günü ise nihayet Bursa ile birlikte İstanbul'da kar bekleniyor. Bursa Uludağ'da 1 metre kar tahmin ediliyor. İstanbul'da ise Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

    "PAZAR VE PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A KAR YAĞACAK"

    Bu kar kalınlığı kaç saatte oluşacak bu önemli. Bu kar 3 saatte yağarsa çok daha fazla kişi etkilenecek. İstanbul'da pazar ve pazartesi günü de kar yağacak. Ancak pazartesi ve salı gününün toplamı 20 santimi bulacak.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

    OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    Buzlanma yüzünden ulaşımda dert yaşanabilir. Pazar ve pazartesinin ilk 12 saati en çok yağışı alacak İstanbul. Okulların tatil olup olmayacağı; cuma ve cumartesi günkü hava raporlarına göre belli olacak."
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

    YURT GENELİNDE KAR UYARISI YAPILDI 

    Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de, soğuk havayla birlikte kar küresi yurt genelinde etkisini göstermeye başlayacak.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

    MGM'DEN KAR UYARISI!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

    Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

    TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

    Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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