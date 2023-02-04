"EKSİ 2'YE DÜŞERSEK GÖZ GÖZÜ GÖRMEZ BİÇİMDE YAĞAR"

"İstanbul'un en soğuk ilçesi dün gece -1 ile Silivri oldu. Şişli, Maslak, Maltepe, Aydos gibi yerlerde 1-1.5 derece bile olsa kar yere ulaşabiliyor. Biraz daha soğuk olursa hava, -2'ye bütün ilçelerde bir düşsek o zaman göz gözü kardan görmez. Yakında buna benzer bir tahmin var.