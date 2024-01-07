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İSTANBUL'DA SALI GÜNÜ SICAKLIK 5 DERECE

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Pazartesi günü, güney, batı ve iç bölgelerde yer yer yağmurlu geçişler yaşanacak ve uzun süredir beklenen soğuk hava dalgası salı sabahı Türkiye'yi etkilemeye başlayacak. Salı sabahı İstanbul'da hissedilen sıcaklık tahmini 5°C, bu nedenle pazartesi gününden itibaren kalın giysiler, atkı bere ve eldivenleri hazırlayalım. O eldivenlerle İstanbul’da kartopu oynamak vardı, fakat şehire ağırlıkla karla karışık yağmur ve yağmur düşecek.