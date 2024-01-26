İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve hafta sonu kar yağışı var mı?

İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve hafta sonu kar yağışı var mı?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklendiğini paylaştı. Açıklamaların ardından "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusu yanıt buldu. İşte, İstanbul'da kar yağışına ilişkin güncel bilgiler...

2 Şurada Paylaş!









İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR!

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Bu nedenle hali hazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha azalacağı, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.