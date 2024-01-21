Haberler Gündem İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? İstanbul'a kar ne zaman yağacak, İstanbul'a kar geliyor mu? -Hava durumu haberleri

Peş peşe uyarılar: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava durumunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; bazı illerde kar yağışı beklenirken bazı illerde sıcaklık düşmeye devam ediyor. 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren tüm yurtta 8 ila 10 derece düşecek olması akıllara "İstanbul'da ne zaman kar yağacak, İstanbul'a kar geliyor mu?" sorularını getirdi. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 21.01.2024 - 20:17 Güncelleme: 21.01.2024 - 20:17 facebook

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacağı duyuruldu. Açıklamalar sonrasında "İstanbul'a kar ne zaman yağacak, İstanbul'a kar geliyor mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte İstanbul hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı hakında merak edilenler...

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AKOM'DAN UYARI İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.